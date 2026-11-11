Koning Filip van België heeft woensdag de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens vredesmissies bijgewoond. Hij verscheen daarbij opvallend genoeg met een mondmasker, is te zien op beelden.

Een woordvoerder van het paleis laat aan Het Laatste Nieuws weten dat Filip het mondmasker droeg omdat de koning herstellende is van een verkoudheid.

De plechtigheid vond plaats bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel, een monument uit 1922 dat symbool staat voor de Belgische oorlogsslachtoffers en gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Het is woensdag precies 108 jaar geleden dat een wapenstilstand de oorlog beëindigde.