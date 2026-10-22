Website NS Publieksprijs weer online, publiek kan weer stemmen

De website waar het publiek kan stemmen op de NS Publieksprijs, is sinds donderdagochtend weer online. Boekenkoepel CPNB laat weten dat de stemtermijn en de datum van de uitreiking niet worden aangepast. "We hebben geen signalen gekregen dat er iets is misgegaan", aldus de woordvoerder.

De site van de NS Publieksprijs werd woensdagmiddag offline gehaald na waarschuwingen over kwetsbaarheden in programmeertaal PHP. Stemmen kan tot 12 november. CPNB had alle genomineerden op de hoogte gesteld van de 'stempauze'.

De genomineerden voor de literatuurprijs zijn dit jaar Saskia Noort, Adriaan van Dis, Herman Koch, Simone van der Vlugt, Francine Oomen en Judith Fanto. De uitreiking vindt plaats op 12 november.