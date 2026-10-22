Selma Blair gebruikte op jonge leeftijd alcohol tegen MS-klachten

Selma Blair gebruikte al op jonge leeftijd alcohol om lichamelijke klachten te verlichten die ze in verband brengt met haar ziekte multiple sclerose (MS). De 54-jarige actrice vertelt in de podcast The Jenny McCarthy Wahlberg Show dat ze al op jonge leeftijd naar alcohol greep om onder meer hoofdpijn en zenuwpijn te verminderen.

"Ik gebruikte het tegen hoofdpijn, om rustig te worden, al op heel jonge leeftijd", vertelt Blair. "Toen ontdekte ik dat het het enige was wat mijn zenuwpijn wegnam." De actrice zegt dat ze vooral dronk om te kunnen slapen en niet tijdens sociale gelegenheden. Inmiddels drinkt ze geen alcohol meer. "Ik besef dat alcohol voor mij geen goed medicijn is."

Blair, bekend van films als Cruel Intentions en Legally Blonde, maakte in 2018 bekend dat ze MS heeft. In de podcast vertelt ze ook dat haar ziekte momenteel niet actief is, al kan ze nog altijd klachten ervaren.

De uitspraken komen kort na haar arrestatie op 11 oktober op de luchthaven John F. Kennedy in New York. Blair wordt ervan beschuldigd een politieagent en een verpleegkundige te hebben geschopt. Ze heeft onschuldig gepleit. Haar advocaat verklaarde eerder dat ze meerdere doses medicatie tegen ernstige neurologische klachten had gemist. Het podcastgesprek werd vóór de arrestatie opgenomen.