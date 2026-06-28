Weddingcrashers Martin Garrix en Ed Sheeran verrassen bruidspaar

Martin Garrix en Ed Sheeran hebben zaterdag onaangekondigd een bruiloftsfeest bezocht in Chicago. De broer van de bruid had ze via Instagram uitgenodigd.

"Martin heeft zojuist een show gedaan, en ik ook, en nu zijn we klaar", vertelt Sheeran, die goed bevriend is met de Nederlandse dj, in een filmpje op Instagram. "Hij kreeg een bericht van iemand met de vraag: kunnen jullie opduiken op de bruiloft van mijn zus? Dus nu gaan we dat doen."

In de video is te zien dat de twee even later op het feest aankomen tot grote verrassing van de aanwezigen, die in gegil en gejuich uitbarsten. Garrix en Sheeran vertolken daarna hun gezamenlijke single Repeat It. Het is niet duidelijk hoe lang de twee bleven.