Tunesië strandt als enige Afrikaanse deelnemer in groepsfase WK

MONTERREY (ANP) - De Afrikaanse voetballanden hebben in de groepsfase van het wereldkampioenschap uitstekend gepresteerd. Tunesië, dat in de poule van het Nederlands elftal puntloos als laatste eindigde, werd als enige uitgeschakeld. De overige negen landen plaatsten zich voor de zestiende finales.

Van die negen landen eindigde er niet een als groepswinnaar. Zuid-Afrika, Marokko, Ivoorkust, Egypte en Kaapverdië bereikten als nummer 2 de volgende ronde en Senegal, Algerije, de Democratische Republiek Congo en Ghana deden dat als nummer 3.

Europa, dat zestien landen mocht afvaardigen, scoorde ook goed. Voor drie landen zit het toernooi er na de poulefase op. Dat zijn Schotland, Tsjechië en Turkije. De andere dertien landen bereikten de knock-outfase wel: Engeland, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noorwegen, Duitsland, Nederland, België, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina en Zweden.