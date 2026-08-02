Weduwe herdenkt James Van Der Beek op trouwdag

Kimberley Van Der Beek, de weduwe van de Amerikaanse acteur James Van Der Beek, heeft haar overleden echtgenoot herdacht op hun trouwdag. "16 jaar geleden was ik de gelukkigste vrouw ter wereld toen ik met James trouwde", schrijft ze op Instagram onder een reeks foto's met haar man.

"De schoonheid van dit huwelijk blijft zich elke dag ontvouwen dankzij al onze geweldige kinderen. Hij blijft bij ons en begeleidt ons. Ik ben hem eeuwig dankbaar", deelt Van Der Beek verder. Onder het bericht hebben honderden mensen gereageerd, onder wie de Noorse prinses Märtha Louise. "Liefde verdwijnt nooit. En jij hebt er heel veel van. Ik hou van je", aldus de dochter van koning Harald.

Het is de eerste trouwdag van het echtpaar sinds Van Der Beek in februari overleed. De acteur, bekend van zijn rol in de serie Dawson's Creek, leed al langere tijd aan darmkanker.