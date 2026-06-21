Weduwe herdenkt James Van der Beek op Vaderdag

De weduwe van James Van Der Beek heeft op Vaderdag een eerbetoon geplaatst aan haar man. "Ik mis je ontzettend en denk vandaag aan hoe geweldig je in alle opzichten was", schreef Kimberly Van Der Beek op Instagram.

Bij het bericht deelt Kimberly een reeks foto's van de acteur met hun zes kinderen. Volgens haar is de acteur ook "vanaf de andere kant" nog een ouder. "Je bent geweldig."

Het is de eerste Vaderdag sinds Van Der Beek in februari overleed. De acteur, bekend van zijn rol in de serie Dawson's Creek, leed al langere tijd aan darmkanker.