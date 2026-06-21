Timber hervat na hersenschudding training bij Oranje

KANSAS CITY (ANP) - Quinten Timber heeft zondag de training bij het Nederlands elftal hervat. De middenvelder liep drie dagen geleden tijdens de training na een duel met Frenkie de Jong een lichte hersenschudding op en kon daardoor zaterdag niet meedoen in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden, die Oranje met 5-1 won.

Timber trainde vanaf 18.30 uur individueel op een apart veld op het KC Current in Kansas City.

Crysencio Summerville werkte met de basisspelers een hersteltraining af. De aanvaller viel tegen Zweden in en maakte het laatste doelpunt. In de slotfase raakte Summerville geblesseerd toen hij een knie tegen zijn hoofd kreeg.

De blessure van Summerville blijkt mee te vallen, zoals bondscoach Ronald Koeman zaterdag na de wedstrijd al uitsprak. Normaal gesproken had Summerville zondag mee moeten trainen met de invallers en reserves van het duel met Zweden, maar vanwege zijn lichte blessure sluit hij bij de hersteltraining aan.