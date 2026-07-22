Weduwe Malcolm-Jamal Warner klaagt schoonmoeder aan

De weduwe van de vorig jaar overleden acteur Malcolm-Jamal Warner klaagt zijn moeder aan om meer dan 1,2 miljoen dollar (omgerekend ruim 1 miljoen euro) uit een familiefonds te krijgen. Volgens Tenisha Warner zou haar man bepaalde financiële afspraken niet zijn nagekomen, meldt The Atlanta Journal.

Malcolm-Jamal, bekend van zijn rol als Theo Huxtable uit The Cosby Show, had voor zijn huwelijk met Tenisha in mei 2022 onder meer beloofd een levensverzekering van 1 miljoen dollar af te sluiten. Ook zou hij haar maandelijks niet de beloofde 5000 dollar hebben betaald voor haar rol als "leidinggevende" en had hij haar ook niet zoals beloofd 16.000 dollar gegeven op hun trouwdag. Tenisha klaagt de moeder van de overleden acteur aan, omdat zij de beheerder van het familiefonds is dat Malcolm-Jamal in 1996 opzette.

Vorig jaar juli werd bekend dat Malcolm-Jamal Warner op 54-jarige leeftijd was verdronken voor de kust van Costa Rica. Hij was op dat moment aan het zwemmen met zijn destijds 8-jarige dochter en werd verrast door de sterke stroming. Zijn dochter kon nog in veiligheid gebracht worden.