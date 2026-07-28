Weer mijlpaal voor Ella Langley in Billboard Hot 100

De Amerikaanse Ella Langley heeft in haar thuisland weer een nieuwe mijlpaal bereikt met haar hit Choosin' Texas. Het nummer staat voor de vijftiende week op nummer 1 in de prestigieuze Billboard Hot 100 en is daarmee de langstgenoteerde vrouwelijke nummer 1-hit voor een niet-kerstnummer geworden, heeft Billboard bekendgemaakt. De 27-jarige zangeres noemt het record op Instagram "insane".

Choosin' Texas gaat nu voorbij aan We Belong Together van Mariah Carey uit 2005 en I Will Always Love You van Whitney Houston uit 1992, die ieder veertien weken bovenaan stonden. Langley moet alleen All I Want For Christmas Is You van diezelfde Carey nog voor zich dulden. Dat nummer stond tussen 2019 en 2026 in totaal al 22 weken op 1.

Ook enkele nummers met mannelijke uitvoerenden presteerden nog beter. Zo voerden Shaboozey en Lil Nas X met respectievelijk A Bar Song (Tipsy) en Old Town Road de Billboard Hot 100 negentien weken aan.