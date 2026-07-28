Obsession-acteur Michael Johnston mogelijk in vierde Mummy-film

De Amerikaanse acteur Michael Johnston, bekend van zijn rol in de film Obsession van Curry Barker, maakt mogelijk zijn opwachting in het aankomende vierde deel van de Mummy-filmreeks. Diverse media schrijven dat de acteur in gesprek is over een rol in de film met Brendan Fraser en Rachel Weisz.

Over de rol die de 30-jarige Johnston zou gaan spelen is niets bekend. Het was al langer duidelijk dat Fraser en Weisz terugkeren als archeoloog Rick en egyptoloog Evelyn O'Connell. De film moet in oktober 2027 verschijnen.

Obsession werd dit jaar een groot succes. De horrorfilm, die van een budget van 750.000 dollar werd gemaakt, bracht wereldwijd al meer dan 450 miljoen dollar op.