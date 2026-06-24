Weerstand tegen AI-gegenereerde muziek lijkt te groeien

De weerstand tegen door AI gegenereerde muziek lijkt te groeien. Dat komt naar voren uit de Muziekmonitor 2026 van de NVPI, de brancheorganisatie van filmdistributeurs en muziekproducenten die jaarlijks onderzoek doet naar het luistergedrag van Nederlanders.

Van de 2000 respondenten zei 78 procent het belangrijk te vinden dat muziek door een echt persoon is gemaakt. Dat percentage ligt 10 procentpunten hoger dan in 2024. Daarbij zei ook 76 procent het van belang te vinden dat wordt aangegeven of muziek met AI is gemaakt. Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 59 procent.

De grootste groep respondenten vindt wel dat AI in zekere mate als ondersteuning gebruikt mag worden tijdens de muziekproductie. 26 procent vindt dat dat mag als technische ondersteuning en 12 procent vindt dat het mag dienen als inspiratie. 30 procent vindt dat AI nooit gebruikt mag worden, 8 procent vindt dat AI overal voor gebruikt mag worden.

De afgelopen jaren is het aantal AI-nummers op muziekstreamingdiensten flink toegenomen.