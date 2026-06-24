De markt voor kansspelen op internet in Nederland heeft in de laatste jaren een aanzienlijke toename gekend. Met de implementatie van de Wet kansspelen op afstand (Koa) zijn er veel nieuwe legale aanbieders aan het aanbod toegevoegd, waardoor het voor de speler soms moeilijk kan zijn een beslissing te nemen. Waar moet men op letten bij het aanmaken van een eerste account, en welke aspecten zijn volgens ervaren spelers van het grootste belang?

Verschillende onderzoeken en vragenlijsten tonen aan dat Nederlandse spelers een behoorlijk kritische houding aannemen, niet enkel kijkend naar de beschikbare spelletjes of een aantrekkelijke startbonus, maar ook naar zaken als degelijkheid, de gemakken van betaling, en de kwaliteit van de klantenondersteuning. Dit artikel zal de uitkomsten van deze onderzoeken in detail beschrijven, en aangeven welke punten in 2026 echt doorslaggevend zijn bij de selectie van een online casino.

Betrouwbaarheid staat bovenaan

Nederlandse spelers beschouwen betrouwbaarheid steevast als het allerbelangrijkste aspect bij het kiezen van een online casino. Dit is niet onverwacht, aangezien niemand geld wil overmaken aan een platform dat mogelijk over een maand niet meer bestaat of waar uitbetalingen zonder goede reden worden geblokkeerd. Een vergunning van de Kansspelautoriteit (KSA) is voor veel spelers daarom een absolute voorwaarde. Zonder deze vergunning is een casino voor het overgrote deel van de Nederlandse markt simpelweg uitgesloten. Dit wordt ondersteund door cijfers uit het KSA Najaarsrapport van 2024, opgesteld in samenwerking met onderzoeksbureau GfK en H2 Capital, waaruit blijkt dat maar liefst 90 tot 95 procent van de Nederlandse online spelers uitsluitend bij gelicentieerde aanbieders speelt. Een licentie alléén biedt echter onvoldoende zekerheid.

Spelers beoordelen daarnaast de operationele geschiedenis van het casino, de aanwezigheid van negatieve publicaties en de openheid waarmee het platform informatie verstrekt over zaken als uitbetalingspercentages, bonusvoorwaarden en algemene bepalingen. Een aantrekkelijk logo of een aantal mooie beloftes op de hoofdpagina zijn niet genoeg om vertrouwen te winnen; het gaat om de kleine zaken en Nederlandse spelers zijn zich daar in toenemende mate van bewust.

Het spelaanbod maakt het verschil

Het spelaanbod is, na de betrouwbaarheid van een casino, de meest genoemde reden voor een speler om voor een specifiek casino te kiezen. Dit gaat echter niet enkel over de hoeveelheid beschikbare games, Nederlandse spelers waarderen bovenal verscheidenheid en degelijkheid. Een casino met vele duizenden slots is wellicht indrukwekkend, maar indien het grootste deel van deze spellen van minder bekende of middelmatige ontwikkelaars afkomstig is, zullen spelers er zich uiteindelijk van afkeren. Nederlandse spelers zien gevestigde namen als NetEnt, Play'n GO en Evolution Gaming bijna als een kwaliteitslabel; hun aanwezigheid op een platform brengt een zeker kwaliteitsgevoel met zich mee.

Bovendien is de populariteit van live casinospellen in Nederland de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, waarbij steeds meer spelers aangeven regelmatig aan live blackjack of roulette tafels te spelen, in sommige gevallen zelfs vaker dan met videoslots. Tafelspellen met een Nederlandse dealer worden eveneels als een pluspunt beschouwd. Dit laat zien dat spelers een beleving zoeken die een traditioneel casino meer benadert, en niet uitsluitend door op een knop te klikken willen spelen.

Bonussen: aantrekkelijk, maar spelers kijken verder

Bij een bezoek aan de website van een internetcasino valt een welkomstbonus doorgaans als eerste op. Dit kan een verdubbeling van uw initiële inleg zijn, vijftig gratis spelrondes, of zelfs een bonus zonder een eigen storting te vereisen, waarmee u direct kunt spelen. Al deze aanbiedingen zijn erg aanlokkelijk en voor een deel van de bezoekers is dit voldoende motivatie om zich te registreren. Onderzoek toont echter aan dat Nederlandse spelers bij het beoordelen van bonussen een toenemend kritische houding aan nemen. Hun aandacht is niet langer alleen gericht op het bonusbedrag zelf, maar bovenal op de bijbehorende gebruiksvoorwaarden.

Een bonus van twee honderd euro is op zich interessant, maar de aantrekkingskracht ervan neemt snel af als u dit bedrag dertigmaal moet gebruiken voordat een uitbetaling mogelijk is. Spelers lezen de algemene voorwaarden tegenwoordig vaker dan voorheen, en dit is een positieve trend. Enquêtes laten zien dat een correct vormgegeven bonusregeling op langere termijn een groter vertrouwen bij de speler genereert dan een zeer opvallende welkomstbonus met onduidelijke regels. Casino's die hierin openheid van zaken geven, scoren consequent hoger in onderzoeken naar de tevredenheid van hun klanten.

Betaalmethoden en snelheid van uitbetaling

Voor Nederlandse spelers is de beschikbaarheid van manieren om geld te betalen en ontvangen erg belangrijk. iDEAL is in Nederland met afstand de populairste betaalmethode, en een online casino dat dit niet aanbiedt, sluit daardoor een aanzienlijk deel van de potentiële gebruikers uit. Echter, is enkel iDEAL in de huidige tijd niet meer genoeg. Spelers willen tegenwoordig een ruimer aanbod aan mogelijkheden, variërend van creditcards tot digitale portemonnees als PayPal of Skrill. Het Delasport Netherlands Market Report uit 2025 bevestigt dit beeld en stelt dat het aanbieden van een uitgebreid pakket aan betaalopties voor de Nederlandse markt geen extra functie is, maar een fundamentele vereiste om als platform serieus genomen te worden. Interessant genoeg neemt de interesse in het gebruik van cryptovaluta voor betalingen bij online casino's toe. Steeds meer spelers vinden het prettig om met Bitcoin of Ethereum te kunnen betalen, met name door de snelheid van de transacties en het feit dat bankrekeninggegevens niet gedeeld hoeven te worden.

Platformen als SpaceHills zijn hierop in aan het spelen door naast de gangbare methoden ook betalingen in crypto te accepteren. Misschien nog belangrijker dan de manieren om geld te storten, is de snelheid waarmee een casino uitbetalingen uitvoert. Onderzoek laat zien dat dit voor Nederlandse spelers tot de belangrijkste bronnen van ontevredenheid behoort. Een casino kan op alle andere punten goed in de smaak vallen, maar als een winst dagenlang niet uitgekeerd wordt, is het waarschijnlijk dat de speler niet meer terugkeert. Een verwerkingstijd van maximaal 24 uur wordt door spelers als goed beoordeeld, alles wat langer duurt wordt als erg traag gezien.

De rol van mobiel spelen en klantenservice

Het is voor niemand onverwacht dat de meeste Nederlandse mensen die in een casino spelen dit nu op hun telefoon doen; cijfers laten zien dat ruim zestig procent van alle spelrondes bij online casino's op een mobiel apparaat geopend worden. Uit de meest recente infographic van The Business of iGaming, gepubliceerd in mei 2026, komt naar voren dat de Nederlandse markt wordt gekenmerkt door sterk digitaal gedrag en een hoge mate van mobiel gebruik. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) plaatsen Nederland al jaren bij de koplopers in Europa op het gebied van internetpenetratie en smartphonegebruik, wat grotendeels verklaart waarom online casino inmiddels de grootste categorie binnen de Nederlandse gokmarkt is geworden. Een casino dat niet goed toegankelijk is voor mobiel gebruik heeft daardoor al een achterstand. Spelers rekenen erop dat een site snel laadt, dat het menu makkelijk te gebruiken is op een kleiner scherm, en dat de spellen probleemloos lopen. Voor een aparte app is er niet noodzakelijkerwijs behoefte, zolang de mobiele versie van de website goed is. Opvallend is echter dat de kwaliteit van de klantenservice zwaarder meegepakt wordt in de beoordeling dan veel casino's zich realiseren.

Nederlandse spelers vinden directe hulp bij problemen belangrijk, waarbij live chat de meest prettige manier is, en daarna e-mail. Telefonische ondersteuning is minder populair, maar wordt wel op prijs gesteld indien beschikbaar. Vaak gaat het niet zozeer om de beschikbaarheid van een klantenservice, maar om de kwaliteit ervan. Een chatbot die enkel standaardzinnen geeft, is daardoor eerder een bron van irritatie, dan van ondersteuning. Spelers willen het gevoel hebben dat een persoon hun vraag aan de andere kant van de lijn echt behandelt.

Wat zegt dit over de Nederlandse speler?

De conclusies van al deze onderzoeken zijn over het algemeen duidelijk. De gemiddelde Nederlandse speler in een casino is niet iemand die zonder veel nadenken direct een account aanmaakt bij een willekeurig online platform. Hij of zij vergelijkt mogelijkheden, leest informatie en neemt vervolgens bewust een beslissing. Betrouwbaarheid is het belangrijkst voor deze speler, waarna een uitgebreid aantal eisen volgt, die bovendien steeds specifieker worden. Zo waarderen spelers een correct bonussysteem, snelle geldoverdracht, een uitgebreid assortiment aan spellen van bekende bedrijven, en een behulpzame klantenservice. Dit lijkt misschien een hoge standaard te zijn, maar komt in feite overeen met de verwachtingen die men van een volwassen casinomarkt mag hebben.

Casino's die dit serieus nemen, zullen zien dat spelers langer lid blijven en regelmatig terugkeren. Platforms die denken dat een opvallend uiterlijk en een hoge bonus voldoende zijn, zullen al snel merken dat de Nederlandse speler dit doorziet. De concurrentie in de markt is nu groter dan ooit en dat is niet slechts een gevoel; uit het KSA Voorjaarsrapport van 2026 blijkt dat het gezamenlijke marktaandeel van de drie grootste aanbieders is gedaald naar 30 tot 40 procent, terwijl dit halverwege 2025 nog tussen de 40 en 50 procent lag. Dat is uiteindelijk positief voor de speler. Als meer aanbieders hun best doen om zich te onderscheiden door hun kwaliteit te verbeteren, zal de spelervaring voor iedereen die een spelletje wil spelen ook beter worden.

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