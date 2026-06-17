Welmoed Sijtsma heeft 'hartzeer' van overstap naar RTL

Welmoed Sijtsma heeft "veel hartzeer" van haar overstap van WNL naar RTL. Dat zei de presentatrice in het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland toen haar aankomende overstap ter sprake werd gebracht.

Tom Egbers feliciteerde Sijtsma tegen het begin van de uitzending. "Jammer voor dit programma", zei hij erbij. "Ik heb heel veel hartzeer ervan", reageerde de presentatrice daarop. "Want het is een hele fijne club. Fijne collega's. Maar tijd voor iets nieuws." Haar medepresentator zei daarop dat "de commercie keihard toeslaat". "Het grote geld. Het lijkt de voetbalwereld wel. En wij blijven berooid achter", zei hij.

Maandag werd bekend dat de 35-jarige Sijtsma dit najaar van WNL naar RTL overstapt. Zij krijgt daar vanaf begin volgend jaar een eigen talkshow op RTL 4.