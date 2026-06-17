Ingrid Alexandra mag van Noors parlement ministerraad leiden

Het Noorse parlement is het erover eens dat prinses Ingrid Alexandra in de toekomst de zogeheten Statsråd, ofwel ministerraad, mag leiden als de situatie daarnaar vraagt. Dat schrijven Noorse media. De Storting, het Noorse parlement, zal daarvoor de wet wijzigen.

De aanpassing betekent dat de 22-jarige Ingrid Alexandra bij afwezigheid van haar grootvader koning Harald of vader kroonprins Haakon de ministerraad kan leiden. Momenteel is het nog de overheid die fungeert als staatshoofd als zowel Harald als Haakon afwezig zijn.

Ingrid Alexandra keerde onlangs weer terug uit Australië om meer tijd door te brengen met haar zieke moeder, kroonprinses Mette-Marit. Haakon maakte deze week zijn agenda leeg vanwege de slechte gezondheid van zijn vrouw. Vorige week liet hij ook de wekelijkse ministerraad aan zich voorbijgaan.