Welmoed Sijtsma neemt eind juli afscheid van WNL. Tot die tijd presenteert ze nog om en om met Sam Hagens het programma Goedenavond Nederland, dat op 13 juli van start gaat. Frank van Leeuwen vervangt Sijtsma in de laatste weken van de zomertalkshow, meldt de omroep dinsdag.

"Een mooie manier om mijn jaren bij WNL af te sluiten", zegt Sijtsma in een persbericht van WNL. De presentatrice maakte onlangs bekend over te stappen naar RTL, waar ze vanaf begin volgend jaar haar eigen talkshow op RTL 4 gaat presenteren.

Goedenavond Nederland is deze zomer zeven weken van maandag tot en met donderdag te zien op NPO 1. Na het vertrek van Sijtsma presenteert Hagens het programma een week alleen, waarna hij de laatste drie weken om en om met Van Leeuwen te zien zal zijn.

"Het wordt een bijzonder seizoen: afscheid nemen van Welmoed en verder bouwen met Frank", zegt Hagens. "Het blijft een eer om op het hoofdpodium het gesprek van de dag te mogen voeren." Van Leeuwen, bekend van het ochtendmagazine Goedemorgen Nederland, kijkt uit naar zijn nieuwe klus. Hij spreekt van "een fantastisch avontuur".