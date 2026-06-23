Savannah Guthrie smeekt om informatie over verdwenen moeder

Televisiepresentatrice Savannah Guthrie heeft in het programma Today gesmeekt om hulp van mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van haar moeder Nancy. De moeder van de presentatrice werd eerder dit jaar ontvoerd. CNN meldde op basis van bronnen dat de ontvoerders een brief hebben gestuurd waarin staat dat de vrouw zou zijn overleden.

Guthrie vertelde in tranen dat zij en haar familie "geen vrede kunnen hebben" totdat haar moeder wordt gevonden. "We smeken om jullie hulp. Als je kijkt. Er is een beloning, hoe klein ook. Doe alstublieft het juiste voor ons, ons gezin, voor onze kinderen", zei de presentatrice.

De familie van Guthrie heeft eerder een beloning van 1 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de vondst van Nancy.