De Nederlandse film Wen Er Maar Aan heeft dinsdagavond de 400.000e bezoeker verwelkomd en daarmee de status van Platina Film behaald. Dat bevestigde distributeur Dutch FilmWorks woensdag. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat een Nederlandse film die status heeft behaald.

De komedie is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2020 van schrijfster Maike Meijer, die het scenario voor de film schreef en ook de hoofdrol speelt. Het verhaal gaat over een actrice die plotseling in de overgang komt en ineens alles anders moet doen. Naast Meijer spelen onder anderen ook Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis en Beppie Melissen mee.

De vorige keer dat een film in Nederland de status van Platina behaalde, was in januari 2024. Toen verwelkomden zowel Bon Bini Bangkok Nights als Tattas 2 minimaal 400.000 bezoekers. Wen Er Maar Aan is de achtste film sinds de coronapandemie die een Platina Film heeft behaald.