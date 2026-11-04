NEDERLAND – Op 4 november 1973 waren de Nederlandse snelwegen vrijwel leeg. Geen lange files, geen drukke verkeersknooppunten en nauwelijks autoverkeer. De oliecrisis dwong Nederland tot tien autoloze zondagen. Ruim een halve eeuw later rijden er meer dan drie keer zoveel auto's rond, betalen automobilisten hoge brandstofprijzen en staan wegen en bruggen voor miljarden aan onderhoud. Tijdens de coronapandemie werd opnieuw zichtbaar hoe Nederland eruitziet wanneer het verkeer plotseling afneemt. Maar wat heeft het land werkelijk geleerd van al die jaren?

De zondag waarop Nederland de auto liet staan

Op zondag 4 november 1973 veranderde het Nederlandse straatbeeld ingrijpend. De regering had vanwege de internationale oliecrisis besloten dat automobilisten hun voertuigen op zondag niet meer mochten gebruiken.

De maatregel volgde op een olieboycot door Arabische olieproducerende landen, als reactie op de Nederlandse opstelling tijdens de oorlog tussen Israël en Arabische landen.

Het kabinet-Den Uyl vreesde problemen met de energievoorziening. Door op zondag het particuliere autoverkeer stil te leggen, moest brandstof worden bespaard.

Van 4 november 1973 tot en met 6 januari 1974 volgden tien autoloze zondagen.

De gevolgen waren spectaculair. Gezinnen wandelden over doorgaans drukke wegen, fietsers maakten gebruik van verlaten rijbanen en kinderen speelden op plekken waar normaal auto's voorbijreden.

Maar volledig autoloos was Nederland niet.

Wie mocht in 1973 wel de weg op?

Hoewel de meeste automobilisten hun voertuig moesten laten staan, golden verschillende uitzonderingen. De samenleving moest immers blijven functioneren.

Politie, brandweer en ambulancediensten mochten hun werkzaamheden gewoon uitvoeren. Ook huisartsen, wijkverpleegkundigen en dierenartsen konden voor noodzakelijke hulpverlening blijven rijden.

Het openbaar vervoer bleef functioneren. Lijnbussen en taxi's vielen buiten het algemene rijverbod. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking bestonden uitzonderingen.

Daarnaast konden individuele ontheffingen worden aangevraagd wanneer autogebruik aantoonbaar noodzakelijk was. Dat gold onder bepaalde omstandigheden voor werknemers van bedrijven met een continu productieproces, uitvaartverzorgers en geestelijke verzorgers.

De overheid behandelde de aanvragen streng. Voor de eerste autoloze zondag werden ongeveer 16.000 individuele ontheffingen verleend.

Het uitgangspunt was dat economische en maatschappelijke noodzaak zwaarder moesten wegen dan persoonlijk gemak.

De politie voerde controles tijdens de eerste autoloze zondag

Voetbalclubs en andere sportverenigingen kwamen in de problemen

Een opmerkelijk gevolg van het zondagsrijverbod was de ontregeling van het verenigingsleven.

Voor voetbalclubs die traditioneel op zondag speelden, ontstond een praktisch probleem. Spelers, trainers, scheidsrechters en supporters konden niet zomaar met de eigen auto naar een uitwedstrijd reizen.

Sportverenigingen kregen daarvoor geen algemene vrijstelling.

Wel konden touringcars blijven rijden. Daardoor was gezamenlijk vervoer naar wedstrijden in sommige gevallen mogelijk. Voor grote professionele clubs bood dat meer mogelijkheden dan voor kleine amateurverenigingen.

Voor het amateurvoetbal waren de financiële en praktische gevolgen aanzienlijk. Het huren van een touringcar was kostbaar en het openbaar vervoer bood lang niet overal een bruikbaar alternatief.

Ook andere sportbonden kregen met de beperkingen te maken.

De gevolgen bleven niet beperkt tot de autoloze zondagen. Nadat in januari 1974 een systeem van benzinedistributie werd ingevoerd, ontstonden nieuwe vervoersproblemen.

De KNVB besloot uiteindelijk tot een verlengde winterstop voor het amateurvoetbal. Pas begin maart 1974 konden de competities weer worden hervat.

De oliecrisis liet daarmee zien hoe afhankelijk zelfs het plaatselijke verenigingsleven van de auto was geworden.

Een land dat steeds meer auto's kreeg

In 1973 telde Nederland ongeveer 2,8 miljoen personenauto's. Begin 2026 waren dat er ruim 9,4 miljoen.

Het autobezit is daarmee in 53 jaar meer dan verdrievoudigd.

Dat gebeurde niet zonder reden. Nederland veranderde in een samenleving waarin wonen, werken en recreëren steeds verder uit elkaar kwamen te liggen.

Nieuwe woonwijken verschenen aan de randen van steden. Bedrijventerreinen werden langs snelwegen gebouwd en steeds meer Nederlanders gingen buiten hun woonplaats werken.

Ook de welvaart groeide. Gezinnen konden zich vaker een auto veroorloven en voor veel huishoudens werd een tweede voertuig normaal.

De auto maakte Nederland mobieler, maar tegelijkertijd ook afhankelijker van het wegennet.

De autoloze zondag was bedoeld als tijdelijke energiemaatregel. De onderliggende groei van het autoverkeer werd er niet door gestopt.

Files zijn inmiddels een dagelijks probleem

De eerste Nederlandse files bestonden al vóór 1973. De oliecrisis heeft het fileprobleem dan ook niet veroorzaakt.

Toch vormt het verschil tussen toen en nu een opmerkelijk contrast.

In 2025 bereikte de filezwaarte op het Nederlandse hoofdwegennet een record van 22,1 miljoen kilometerminuten.

Vooral de ochtend- en avondspits blijven problematisch. Rond grote steden en belangrijke economische knooppunten loopt het verkeer regelmatig vast.

Daarbij ontstaat een vicieuze cirkel.

Meer voertuigen zorgen voor meer slijtage en verkeersdrukte. Om de bereikbaarheid te verbeteren worden wegen aangepast, verbreed of opnieuw ingericht. Die werkzaamheden veroorzaken vervolgens weer vertraging.

Bovendien groeit het verkeer op veel trajecten sneller dan de beschikbare capaciteit.

Waar automobilisten in 1973 op zondag verplicht moesten stilstaan om brandstof te besparen, staan ze tegenwoordig op werkdagen regelmatig stil door verkeersdrukte.

De hoge prijs van onze mobiliteit

De oliecrisis maakte Nederland bewust van de kwetsbaarheid van de brandstofvoorziening.

Die afhankelijkheid bestaat ruim een halve eeuw later nog steeds.

De prijzen aan de pomp worden beïnvloed door internationale olieprijzen, politieke spanningen, transportkosten en valutabewegingen.

In Nederland komen daar accijnzen en btw bij.

Eind oktober 2026 betaalden automobilisten gemiddeld ongeveer 2,31 euro voor een liter Euro95-benzine en 2,47 euro voor een liter diesel.

De accijns bedroeg op dat moment ongeveer 84,5 cent per liter benzine en 55,2 cent per liter diesel. Over de verkoopprijs, inclusief accijns, wordt bovendien 21 procent btw geheven.

Voor huishoudens die dagelijks afhankelijk zijn van de auto kunnen de kosten daardoor flink oplopen.

Naast brandstof betalen automobilisten voor verzekeringen, onderhoud, motorrijtuigenbelasting en parkeren. Bij aanschaf kan bovendien bpm verschuldigd zijn.

Voor veel mensen buiten de grote steden vormt de auto een noodzakelijke verbinding met werk, onderwijs, zorg en familie.

Het goedkoper maken van mobiliteit en het terugdringen van autogebruik zijn daardoor niet altijd eenvoudig met elkaar te verenigen.

Miljarden nodig voor verouderde bruggen en wegen

Een andere rekening uit het verleden wordt inmiddels steeds zichtbaarder.

Veel bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en wegen zijn gebouwd in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Juist in de periode waarin het Nederlandse autoverkeer sterk groeide.

Een groot deel van die infrastructuur is nu toe aan renovatie of vervanging.

Door intensief gebruik, verouderende materialen en uitgesteld onderhoud ontstaan steeds meer problemen.

Bruggen krijgen beperkingen, wegen moeten langdurig worden afgesloten en omleidingen zorgen voor extra kilometers en reistijd.

In oktober 2026 kondigde het kabinet aan 18 miljard euro extra te investeren in onderhoud en vernieuwing van de Nederlandse infrastructuur. Dat bedrag heeft betrekking op wegen en bruggen, maar ook op spoorlijnen en waterwerken.

Het behoud van bestaande verbindingen krijgt daarbij nadrukkelijk prioriteit.

De investering laat zien dat Nederland niet alleen nieuwe infrastructuur nodig heeft, maar vooral moet zorgen dat het bestaande netwerk veilig en betrouwbaar blijft.

Automobilisten betalen jaarlijks aanzienlijke belastingen, maar die inkomsten worden niet automatisch gereserveerd voor het onderhoud van wegen en bruggen.

De financiering van infrastructuur blijft onderdeel van bredere politieke en budgettaire keuzes.

Tijdens corona werden de snelwegen opnieuw leeg

Bijna vijftig jaar na de eerste autoloze zondag deed zich opnieuw een uitzonderlijke situatie voor.

Vanaf maart 2020 veranderde de coronapandemie het dagelijkse leven ingrijpend.

Mensen gingen massaal thuiswerken, scholen sloten tijdelijk hun deuren, evenementen werden afgelast en veel bedrijven beperkten hun activiteiten.

Het effect op het verkeer was onmiddellijk zichtbaar.

Nederlandse personenauto's reden in 2020 bijna 18 procent minder kilometers dan in 2019. Op het hoofdwegennet daalde de totale filezwaarte met ruim 68 procent.

Normaal drukke snelwegen waren tijdens de eerste lockdown opvallend rustig.

De vermindering van de verkeersdrukte ontstond zonder een algemeen verbod op autorijden. Mensen maakten eenvoudigweg veel minder verplaatsingen doordat hun dagelijkse activiteiten veranderden.

Dat maakte de coronaperiode tot een bijzondere praktijkproef voor de Nederlandse mobiliteit.

Wat deed de avondklok met het autoverkeer?

Op 23 januari 2021 werd in Nederland een landelijke avondklok ingevoerd.

Tussen 21.00 uur en 04.30 uur mochten mensen zonder geldige reden niet buiten zijn. Vanaf 31 maart begon de avondklok om 22.00 uur. Op 28 april 2021 werd de maatregel opgeheven.

Voor noodzakelijke werkzaamheden, hulpverlening en andere omschreven situaties golden uitzonderingen.

De avondklok had ook gevolgen voor het autoverkeer.

Tijdens een verkeersanalyse op vier Brabantse snelwegen bleek het verkeer gedurende de avondklokuren ongeveer 27 procent te zijn afgenomen.

Over het volledige etmaal bedroeg de daling echter slechts ongeveer 1,5 procent.

Dat verschil is belangrijk.

De avondklok zorgde aantoonbaar voor minder nachtelijk verkeer op de onderzochte wegen, maar het effect op het totale aantal voertuigen was beperkt.

Bovendien vonden sommige autoritten eerder op de dag plaats. Rond het einde van de middag was op de onderzochte trajecten zelfs een lichte toename zichtbaar.

Het laat zien dat het beperken van verkeer gedurende enkele uren niet automatisch leidt tot een even grote vermindering van het totale autogebruik.

Schonere lucht door minder verkeer

De coronaperiode had niet alleen gevolgen voor files en mobiliteit.

Ook de luchtkwaliteit veranderde.

Door het verminderde wegverkeer, de afgenomen luchtvaart en lagere economische activiteit daalde de uitstoot van verschillende luchtverontreinigende stoffen.

Satellietmetingen lieten in de coronajaren 2020 en 2021 gemiddeld ongeveer 20 procent minder stikstofdioxide boven Nederland zien dan in 2019.

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 werden op basis van luchtkwaliteitsmetingen plaatselijk nog grotere afnames vastgesteld.

Onderzoek liet voor die periode een daling van de stikstofdioxideconcentraties van ongeveer 18 tot 30 procent zien. Ook de hoeveelheid fijnstof nam af.

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende oorzaken.

De schonere lucht was niet uitsluitend het resultaat van minder autoverkeer. Ook veranderingen in industrie, scheepvaart, vliegverkeer en weersomstandigheden speelden een rol.

Bovendien was de milieuwinst door de avondklok alleen veel kleiner dan het totale effect van de coronamaatregelen.

Vooral het wegvallen van woon-werkverkeer en andere dagelijkse ritten zorgde voor een structurele vermindering van het aantal gereden kilometers gedurende de lockdowns.

Minder verkeer betekende daardoor tijdelijk minder brandstofverbruik, minder verkeersgerelateerde uitstoot en minder geluidsoverlast.

Waarom bleef de milieuwinst niet bestaan?

De coronaperiode liet zien hoe sterk de verkeersdrukte kan afnemen wanneer mensen minder hoeven te reizen.

Toch bleek het effect grotendeels tijdelijk.

Na het opheffen van de beperkingen kwamen winkels, bedrijven, evenementen en onderwijsinstellingen weer op gang. Daarmee nam ook het verkeer toe.

Thuiswerken bleef bij veel organisaties gedeeltelijk bestaan, maar de Nederlandse automobilist keerde in grote aantallen terug naar de weg.

De files groeiden vervolgens opnieuw.

De lessen uit de coronaperiode zijn daarmee vergelijkbaar met die van 1973.

Tijdelijke maatregelen kunnen het verkeer ingrijpend veranderen. Maar zodra de oorspronkelijke omstandigheden verdwijnen, keert een groot deel van het mobiliteitsgedrag terug.

Een blijvende vermindering vraagt dus om meer dan een tijdelijk rijverbod of een avondklok.

Elektrisch rijden is geen oplossing voor files

De energietransitie verandert ondertussen het Nederlandse wagenpark.

Begin 2026 was ruim een vijfde van alle personenauto's elektrisch of hybride.

Elektrische voertuigen verminderen de directe uitstoot van uitlaatgassen en verkleinen de afhankelijkheid van benzine en diesel.

Daarmee ontstaat een belangrijk verschil met 1973, toen vrijwel het gehele personenwagenpark afhankelijk was van fossiele brandstoffen.

Toch blijft één probleem bestaan.

Een elektrische auto heeft evenveel ruimte op de weg nodig als een vergelijkbare benzineauto.

Ook elektrische auto's veroorzaken verkeersdrukte en slijtage aan infrastructuur. Daarnaast zijn parkeerplaatsen, laadvoorzieningen en voldoende elektriciteitscapaciteit noodzakelijk.

Het vervangen van benzine- en dieselauto's door elektrische voertuigen maakt het verkeer op onderdelen schoner, maar niet automatisch minder druk.

Twee historische momenten, dezelfde boodschap

De autoloze zondagen van 1973 en de coronaperiode van 2020 en 2021 hadden totaal verschillende oorzaken.

In 1973 draaide alles om het beperken van brandstofverbruik. Tijdens corona stond de volksgezondheid centraal.

Toch brachten beide gebeurtenissen dezelfde kwetsbaarheid aan het licht.

Nederland is voor zijn dagelijkse functioneren sterk afhankelijk van vervoer.

Wanneer dat vervoer plotseling wegvalt, ondervinden niet alleen automobilisten de gevolgen. Ook sportverenigingen, werknemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen krijgen ermee te maken.

Tegelijkertijd bewezen beide perioden dat minder verkeer onmiddellijk zichtbaar wordt in de openbare ruimte.

Straten worden rustiger, files verdwijnen en de uitstoot van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging neemt af.

Het grote verschil is dat in 1973 vooral het autorijden op zondag werd beperkt, terwijl tijdens corona complete dagelijkse reispatronen veranderden.

Dat verklaart waarom de lockdowns zo'n veel groter effect hadden op de verkeersdrukte dan de afzonderlijke avondklok.

Wat heeft Nederland na 53 jaar werkelijk geleerd?

De eerste autoloze zondag ligt op 4 november 2026 precies 53 jaar achter ons.

In die tijd is Nederland uitgegroeid tot een land met een uitgebreid wegennet, miljoenen auto's en een economie waarin bereikbaarheid een belangrijke rol speelt.

Maar de groei heeft een prijs.

De files zijn terug, brandstof blijft kostbaar en het onderhoud van bruggen, wegen en andere infrastructuur vraagt miljarden euro's.

Ondertussen maken klimaatverandering, ruimtegebrek en de energietransitie nieuwe keuzes noodzakelijk.

De geschiedenis laat vooral zien dat mobiliteit niet uitsluitend draait om het aantal beschikbare auto's of de hoeveelheid asfalt.

Ook de inrichting van woonwijken, de afstand tussen wonen en werken, de kwaliteit van het openbaar vervoer en de mogelijkheid om thuis te werken bepalen hoeveel kilometers Nederlanders dagelijks afleggen.

De autoloze zondag van 1973 liet zien hoe het land eruitzag zonder particuliere auto's op zondag.

De coronaperiode bewees dat ook op werkdagen veel minder verkeer mogelijk is wanneer het dagelijkse leven anders wordt georganiseerd.

Maar beide gebeurtenissen onderstrepen eveneens hoe moeilijk het is om tijdelijke veranderingen blijvend te maken.

In 1973 stonden de auto's stil omdat er te weinig olie dreigde te zijn. Tijdens corona bleven ze staan omdat mensen minder de deur uit mochten of hoefden. In 2026 staan ze opnieuw stil, maar nu vooral omdat Nederland massaal dezelfde weg op wil.

En dat is misschien wel de meest opvallende conclusie na 53 jaar: het land heeft geleerd hoe het verkeer tijdelijk kan worden stilgelegd, maar worstelt nog altijd met de vraag hoe het verkeer duurzaam in beweging kan blijven.