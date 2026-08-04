Wendy van Dijk geniet van haar eerste vakantie zonder kinderen met haar man Erland Galjaard. In een video op Instagram is te zien dat ze met zijn tweeën over het strand lopen. "Wandelend over het strand naar een ontbijt voor 2", aldus de presentatrice. "Alle tijd en vrijheid maar IK KAN NIET WACHTEN om jullie allemaal weer te zien lieve schatten!"

De 16-jarige dochter van het stel besloot nog even thuis te blijven en later aan te sluiten. "Voor het eerst samen op vakantie voordat alle kinderen plus aanhang en kleinkind komt", aldus Van Dijk. "Geen grote chaos in de ochtend met boodschappen doen, grote ontbijttafel, opruimen, afruimen voordat de dag begint."

De presentatrice heeft ook een zoon uit een eerdere relatie met zanger Xander de Buisonjé. Van Dijk en Galjaard zijn sinds 2014 getrouwd.