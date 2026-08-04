SÃO PAULO (ANP/BLOOMBERG) - In Brazilië werken meer dan tweehonderd onderzoekers aan de ontwikkeling van 'groene' vliegtuigbrandstof uit de olierijke vruchten van een palmsoort. Biotechnologen, agronomen en automatiseringsexperts staan aan de basis van het project van 3 miljard dollar. Daarbij wordt de vrij onbekende macaúba-palm aangeplant op een uitgestrekt gebied in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais, ten noorden van São Paulo.

De vruchten van deze palm worden geoogst voor de productie van vliegtuigbrandstof, ook wel bekend als SAF. Naar verwachting beginnen de eerste aangeplante bomen in 2030 vruchten te dragen. De olie hieruit wil het bedrijf Acelen Renováveis verwerken in een nieuw te bouwen bioraffinaderij.

Het bedrijf wil met de industriële teelt van de exotische macaúba-vrucht de positie van Brazilië als een van 's werelds grootste producenten van biobrandstoffen en als toonaangevende leverancier van duurzame vliegtuigbrandstof versterken. De raffinaderij moet dagelijks 20.000 vaten SAF gaan produceren.