Wendy Williams krijgt nieuwe documentaireserie

Streamingdienst Peacock komt met een documentaireserie over voormalig talkshowhost Wendy Williams. Dat meldt onder meer vakblad Variety. De driedelige serie gaat over The Wendy Williams Show, het programma dat de Amerikaanse tv-persoonlijkheid jarenlang presenteerde.

De 62-jarige Williams, die onder curatele staat vanwege de diagnose frontotemporale dementie en afasie, is niet betrokken bij de nieuwe documentaireserie. De serie heeft als werktitel Clap If You Care: The Wendy Williams Show en richt zich op de carrière van Williams, de opkomst van haar talkshow en de culturele impact ervan. De reeks verschijnt naar verwachting in 2027.

Suzanne Bass, die dertien seizoenen uitvoerend producent van de talkshow was, is een van de producenten. Ook komen meer dan twintig voormalige medewerkers aan het woord.

Over Williams verscheen in 2024 al de vierdelige documentaireserie Where Is Wendy Williams?. The Wendy Williams Show kwam in juni 2022 na dertien seizoenen tot een einde vanwege haar gezondheidsproblemen.