Werchter Boutique afgebroken om weer, geen concert Katy Perry

Het Belgische muziekfestival Werchter Boutique wordt zaterdagavond voortijdig afgebroken. Het besluit is genomen vanwege de weersomstandigheden, waarbij zwaar onweer wordt verwacht. De organisatie liet weten dat het festival eindigt na het optreden van Pitbull. Het concert van headliner Katy Perry gaat niet door.

"Door het programma vervroegd af te ronden, kunnen we de uitstroom van de bezoekers op een veilige en normale manier laten verlopen en kan iedereen rustig naar huis gaan", schrijft de organisatie op de website. Ook wordt benadrukt dat de veiligheid en gezondheid van iedereen de grootste prioriteit is.

Werchter Boutique is niet het enige evenement dat werd geraakt door het weer. Ook de tweede festivaldag van Couleur Café werd afgelast. Zondag gaat dat festival wel door als gepland.