Iran wacht in spanning af of WK voetbal 'verdiend vervolg' krijgt

TIJUANA (ANP) - Het nationale elftal van Iran is in het Mexicaanse Tijuana in afwachting van het vervolg voor het land op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Amir Ghalenoei eindigde met 3 punten als derde in groep G. Iran plaatst zich mogelijk als een van de beste acht nummers 3 voor de laatste 32, maar is daarbij afhankelijk van de resultaten in de andere groepen. "Wij verdienen het meer dan ieder ander team. Voor de mensen in Iran", zei international Ramin Rezaeian na afloop van het 1-1-gelijkspel tegen Egypte in de nacht van vrijdag op zaterdag in Seattle.

De technische staf en de selectie van Iran voelen zich benadeeld ten opzichte van andere landen, omdat ze aan bepaalde restricties onderhevig zijn. Zo moest de ploeg direct na de wedstrijd vertrekken naar het basiskamp in Mexico. Rezaeian zei te hopen dat God op hun hand is. "We hebben ons best gedaan. De mensen hebben van ons genoten", zei de speler, die voor Iran scoorde tegen Egypte. "Het WK betekent alles voor ons. Op de laatste twee WK's hadden we steeds geen geluk gehad. Nu hebben we onze kwaliteiten laten zien."