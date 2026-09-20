Wereldsterren vieren opening nieuw museum George Lucas in LA mee

In Los Angeles was zaterdagavond de feestelijke opening van het nieuwe Lucas Museum of Narrative Art, van Star Wars-bedenker George Lucas en zijn vrouw Mellody Hobson. In het museum zijn meer dan 1300 objecten tentoongesteld. Het gaat onder meer om tekeningen, fotografie, illustraties, film en digitale kunst uit Lucas' persoonlijke collectie. Ook is er een Star Wars-tentoonstelling.

"Het is zo spannend, we hebben hier zo hard voor gewerkt", zei Hobson bij de opening tegen The Hollywood Reporter. "Om het dan allemaal samen te zien komen is ontzettend bevredigend. We hopen dat mensen het net zo leuk vinden als wij. Hier komt de hele creatieve gemeenschap samen, van New York tot ver daarbuiten. Dat ontroert ons zeer. Het is ons doel om de illustratoren te vieren die volgens George niet genoeg zijn beloond, net als degenen die de verhalen hebben verteld die voor ons zo belangrijk zijn."

De opening werd bijgewoond door tal van wereldsterren, onder wie acteurs Mark Hamill, Nicolas Cage, Samuel L. Jackson, Eva Longoria, Keke Palmer en Vin Diesel. Ook zangeressen Katy Perry en Camila Cabello, regisseurs Steven Spielberg, Spike Lee en Guillermo del Toro, realityster Kim Kardashian en Formule 1-coureur Lewis Hamilton waren aanwezig.

Het museum is vanaf dinsdag voor het publiek toegankelijk.