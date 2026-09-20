Bas Smit gaat vliegen en padellen voor kinderen met nierziekte

Influencer Bas Smit vliegt zondag met een helikopter over Nederland als onderdeel van de actie Padel4Kidnie, voor kinderen met een nierziekte. De vlucht gaat over Amsterdam, Breda en Groningen, waar Smit als onderdeel van de actie gaat padellen, meldt de organisatie. Aan boord zijn ook twee kinderen met een nierziekte.

Een van de kinderen aan boord van de helikopter is de 7-jarige Jeremy, die is geboren met een nierziekte. Eerder dit jaar kreeg hij een nier van zijn vader, maar de kans is groot dat hij over 15 tot 20 jaar een nieuwe nier nodig heeft.

Tijdens de actie kunnen padelspelers banen boeken op 25 locaties in Nederland. De opbrengsten van de baanhuur gaan naar Kidnie, een initiatief van De Nierstichting. "Ik ben een fanatiek padeller, maar zondag spelen we niet voor de winst", aldus Smit. "Kinderen met een nierziekte groeien op met ziekenhuisbezoeken en zware behandelingen, terwijl er op dit moment geen genezing mogelijk is. Daar moet verandering in komen."

De opbrengst van de actie gaat naar onderzoek naar een genezing voor nierziekten. Kidnie hoopt de kans op genezing voor 2035 te verhogen van 0 naar 25 procent.