Drie kunstwerken van Banksy hebben de Britse samenleving bijna 150.000 pond (omgerekend net geen 130.000 euro) gekost aan schoonmaakwerkzaamheden en beveiliging. Volgens de BBC kan de rekening nog verder oplopen.

Het duurste werk om te beveiligen en op te ruimen was een muurschildering op de Royal Courts of Justice in Londen, die in september vorig jaar werd aangebracht. De tekening, waarop een rechter met zijn hamer inslaat op een demonstrant die op de grond ligt, kostte de belastingbetaler tot nu toe ruim 85.000 pond.

Omdat de ruim 140 jaar oude gotische rechtbank in Londen een historisch gebouw is, moet het in de originele staat behouden worden. Dat betekent dat graffitiwerken zoals die van Banksy eraf gehaald moeten worden. Nadat het werk op 8 september werd ontdekt, werd het gebied eromheen direct afgezet en werd de muur schoongemaakt.