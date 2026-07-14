De Writers Guild of America (WGA), de vakbond van schrijvers, heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen om de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance tegen te houden. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens de vakbond brengt de deal, waarmee een bedrag van 110 miljard dollar gemoeid zou zijn, het levensonderhoud van scenaristen in de film- en televisiebranche in gevaar. Ook stellen ze dat het een bedreiging vormt voor de "economische en creatieve gezondheid" van de Amerikaanse entertainmentindustrie. "Met minder concurrenten heeft de fusie van Paramount en Warner Bros. de macht om kosten te drukken door de lonen van schrijvers te verlagen. Ook kunnen ze het aanbod van producties verkleinen. Schrijvers zullen minder betaald krijgen en de kans op de arbeidsmarkt raakt verslechterd," aldus de aanklacht van de WGA.

Een dag eerder werd bekend dat twaalf Amerikaanse staten ook een rechtszaak hebben aangespannen tegen die fusie. Zo vrezen ze voor het wegvallen van concurrentie als gevolg van de overname. Eerder gaf het Amerikaanse ministerie van Justitie al groen licht voor de fusie. Een woordvoerder van Paramount heeft volgens Reuters nog niet gereageerd op het nieuws.