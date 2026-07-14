De cast en crew van Flikken Rotterdam zijn "enorm geschrokken" van het nieuws dat hoofdrolspeler Cees Geel plotseling is overleden. Dat vertelde acteur en regisseur Martin Schwab dinsdagavond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Schwab was een van de vaste regisseurs van de serie. "We hadden twee weken geleden de laatste draaidag gehad", vertelde Schwab in het programma. "Het was een enorm hechte familie. Zeker de crew, die ook werkte aan Flikken Maastricht. We zijn allemaal enorm van slag van het nieuws."

De regisseur en acteur prijst Geel als "een goede acteur: markant, eigenwijs, eigenzinnig. Hij kon van niets iets maken. Hij wist precies wat voor kleine dingen hij moest doen om voor de camera het maximale effect te bereiken. Het was altijd een genot om met hem samen te werken."

Volgens Schwab leek de overleden acteur een tevreden mens te zijn. "Hij was waar hij was in het leven en hij was daar content mee", aldus de collega. "Het is heel belangrijk in het leven dat je tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je staat."