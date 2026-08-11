Wietze de Jager ziet er binnenkort heel anders uit. De radio-dj moet vanwege een spel in de ochtendshow van radiozender 100% NL zijn haar oranje verven en het logo van de zender in zijn kapsel laten scheren.

De Jager en Chris Bergström speelden de afgelopen weken in hun ochtendshow een spel waarbij zij op zoek gingen naar een luisteraar met de veelvoorkomende voornaam Jan. Ze belden willekeurige telefoonnummers en spraken af dat de eerste die een Jan aan de lijn kreeg, zijn haar oranje moest verven. Dinsdag was het zover, blijkt uit een fragment dat 100% NL op sociale media deelde.

De Jager is deze zomer voor het eerst in jaren weer te horen op de Nederlandse radio. Hij is vier weken lang te horen in de ochtend als vervanger van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen.