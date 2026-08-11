Prins Sverre Magnus betaalt 21.000 euro collegegeld

De studie die prins Sverre Magnus van Noorwegen na de zomer in Portugal gaat volgen, kost bijna 21.000 euro per academiejaar. Dat heeft Nettavisen uitgezocht. Volgens de Noorse krant zullen zijn kosten nog verdubbelen met huisvesting, vervoer, boodschappen en andere dagelijkse uitgaven.

Het is niet bekend waar de zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zich zal vestigen en of dat op een studentenkamer zal zijn. Hij blijft een jaar in Lissabon; daarna zet de 20-jarige prins zijn studie voort in achtereenvolgens Parijs en Berlijn.

Maandag werd bekend dat Sverre Magnus in de herfst met een bachelor Business Management begint aan het Forward College. Zijn studiegeld moet hij in tegenstelling tot zijn zus prinses Ingrid Alexandra, de toekomstige troonopvolger, zelf betalen.