Het nummer 'Wij houden van Oranje' van André Hazes schalt door de speakers van het stadion als het Nederlands elftal een doelpunt op het WK heeft gemaakt. De KNVB heeft het liedje als 'goaltune' op de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verkozen.

'Wij houden van Oranje' werd erg populair tijdens het EK van 1988, waar het Nederlands elftal de Europese titel veroverde. Het refrein is gebaseerd op de melodie van het Schotse lied Auld Lang Syne.

Hazes was een groot fan van het Nederlands elftal en bezocht regelmatig het spelershotel van de nationale ploeg. De Amsterdamse volkszanger overleed in 2004, een paar maanden na het EK in Portugal waar hij nog optrad.