Koning Charles en koningin Camilla hebben "diep bedroefd" gereageerd op het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. Dat is te lezen in een verklaring die Buckingham Palace vrijdag heeft gepubliceerd. De Britse vorst noemt Hockney onder meer "iemand die zijn genialiteit net zo luchtig droeg als die geliefde gele Crocs van hem die recepties in het paleis hielpen opvrolijken".

Charles vertrouwt er naar eigen zeggen op dat de plastic schoenen de kunstenaar "veilig het hiernamaals zullen zien betreden, terwijl wij rouwen om een man wiens onstuitbare charme, talent en voortdurende vernieuwing zeer gemist zullen worden". In het bericht op Instagram zijn twee foto's van de koning en Hockney gedeeld. Te zien is hoe de kunstenaar zijn gele Crocs draagt in het paleis.

Hockney, die op 88-jarige leeftijd overleed, wordt gezien als een van de meest gevierde artiesten van de 20e en 21e eeuw. Charles beschrijft hem als "een grootheid in de wereld van de kunst en de schilderkunst, een Yorkshireman in hart en nieren en een dierbare vriend en inspiratiebron voor velen".