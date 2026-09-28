Wilfred Genee combineert klussen en interviewen in nieuw format

Wilfred Genee presenteert vanaf zondag 1 november een nieuw SBS6-programma waarin hij klussen combineert met interviews. Bekende gasten als politicus Jesse Klaver, scheidsrechter Bas Nijhuis en schrijfster Heleen van Royen steken met de presentator in het programma Vier Linkerhanden de handen uit de mouwen, maakte Talpa maandag bekend.

"Ik ben absoluut geen ervaren klusser, dus alleen dat levert al genoeg bijzondere momenten op", zegt Genee in een verklaring. "Maar je merkt dat als je samen aan een klus werkt, het al snel over veel meer gaat dan verf, planken of een boormachine. Juist tijdens het werk ontstaan gesprekken die eerlijk, persoonlijk en soms heel verrassend zijn. Dat maakt Vier Linkerhanden voor mij zo bijzonder. En dat mag ook wel, want van mijn kluskunsten moet het programma het niet hebben."

Genee en zijn gasten worden bijgestaan door een ervaren klusprofessional die adviseert over de aanpak van de klus. Ze krijgen begeleiding waar nodig, maar Genee en zijn gast blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook presentatrice Noa Vahle, realitysterren John en Kees de Bever, kijkcijferanalist Tina Nijkamp en presentatrice Britt Dekker zijn te gast.