Dolle Mina's eisen in Den Haag dat abortus uit strafrecht gaat

DEN HAAG (ANP) - Voor de Tweede Kamer in Den Haag zijn maandagochtend zo'n vijftig Dolle Mina's samengekomen voor een protest. De actievoerders eisen dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald.

De feministische beweging heeft een 'Dolle Mina-rechtbank' opgetuigd, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, symbolisch voor de rechter wordt gedaagd. PRO-Kamerlid Lisa Vliegenthart diende eerder op maandag een voorstel in in de Tweede Kamer om de wet op dit punt te wijzigen. Zij wil dat artikel 296 helemaal verdwijnt.

Organisator van de demonstratie, Jaqueline van Kampen, is blij met het voorstel van PRO en spreekt van een "cruciaal moment" in de politiek. "Als er een moment is waarop we dit voor elkaar kunnen krijgen, is het nu."

Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn maandag kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging. Er staan verschillende foto's van foetussen afgebeeld.