William en Catherine bij première Digger met Tom Cruise

De Britse prins William en prinses Catherine hebben de wereldpremière van de film Digger met Tom Cruise bijgewoond in Londen. Op Instagram deelt het Britse hof foto's van de ontmoeting met de acteur, die de hoofdrol speelt in de film. Ook voormalig voetballer David Beckham was bij het evenement aanwezig.

"We willen de koninklijke hoogheden bedanken voor het steunen van dit evenement, en hun simpelweg vertellen dat we van ze houden en dat we echt waarderen wat ze doen voor de kunsten, voor dit land en voor de wereld", zei Cruise volgens Variety. De première steunt de Britse Film and TV Charity, een organisatie die mensen ondersteunt die werkzaam zijn in de film- en televisiesector.

Digger, geregisseerd door Alejandro González Iñárritu, gaat over Digger Rockwell, de machtigste man ter wereld, die een wereldwijde ramp veroorzaakt. De film is vanaf 1 oktober te zien in de Nederlandse bioscoop.