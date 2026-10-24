William Spaaij toegevoegd aan cast van musical & JULIET

William Spaaij is toegevoegd aan de cast van de musical & JULIET. De acteur speelt vanaf zaterdag de rol van William Shakespeare, die hij afwisselt met Levi van Kempen. Dat heeft producent Stage Entertainment bekendgemaakt. Door de rol te delen, kan Van Kempen zijn werk in het theater blijven combineren met zijn carrière als piloot.

"Hoe vaak krijg je de kans om William te spelen als je zelf William heet? Dat maakt deze rol natuurlijk extra leuk!", zegt Spaaij. "Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn eigen draai te geven aan deze William." Spaaij speelde eerder in musicals als Lazarus, Grease, Hair en Mary Poppins.

& JULIET ging op 7 oktober in première in het Beatrix Theater in Utrecht. Ook onder anderen Teddy Vermeer, Linda Verstraten, Gitty Pregers, Robin van den Akker en Eddy Zoëy spelen in de musical.