Cabaretière Kirsten van Teijn bevallen van zoon

Cabaretière Kirsten van Teijn is bevallen van een zoon. De jongen heet Oof, heeft de 37-jarige moeder bekendgemaakt. De baby werd al op 13 september geboren, een maand eerder dan verwacht.

"Na lang twijfelen hadden we met 36 weken tóch nog een zwangerschapsshoot bij een vriendin midden in de Jordaan", laat de moeder weten. "Alsof het een film was riep zij 'IT'S A WRAP!' en braken mijn vliezen. Een paar uur later kwam hij iets te vroeg en in stuit ter wereld in het OLVG in Amsterdam." Alles gaat goed met moeder en zoon.

De cabaretière heeft een relatie met zowel een man als een vrouw. Over deze driehoeksverhouding maakte zij de afgelopen jaren twee theatervoorstellingen en een documentairereeks, samen met acteur Dook van Dijck. In 2022 won zij voor haar show (S)Experiment de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste cabarettalent van het jaar.