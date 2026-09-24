Will.i.am wil Tom Jones terug in The Voice

Will.i.am steunt een petitie om Tom Jones terug te krijgen als coach in de Britse versie van The Voice. De rapper en mede-coach heeft de actie, die inmiddels meer dan 63.000 keer is ondertekend, gedeeld op Instagram.

De 86-jarige Jones maakte eerder deze maand bekend dat hij niet terugkeert als vaste coach. De zanger zei dat ITV hem had "ontslagen" en hem alleen nog een veel kleinere rol had aangeboden. "Er is nooit een goed moment om een 86-jarige te ontslaan die nog behoorlijk goed is in zijn werk", schreef hij op sociale media.

ITV liet weten Jones dankbaar te zijn voor zijn jaren bij het programma. Volgens de zender wordt nog met de zanger en zijn team gesproken over een mogelijke rol in het volgende seizoen.

Jones is sinds de start van The Voice UK in 2012 met tussenpozen coach in het programma. Will.i.am zat meerdere seizoenen samen met hem in de jury.