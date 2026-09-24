BDS dreigt met campagne en protesten om songfestivaldeelname

BDS Nederland, de Nederlandse tak van de internationale beweging die oproept tot boycot en sancties tegen Israël, dreigt met een publiekscampagne en landelijke protesten als de NPO het besluit om Nederland volgend jaar toch te laten deelnemen aan het Eurovisie Songfestival niet terugdraait. Dat laat de organisatie donderdag weten in een verklaring.

BDS Nederland wil onder meer sponsors en adverteerders van de uitzending aanspreken en de eigen achterban mobiliseren voor protesten. De organisatie roept daarnaast artiesten die door de NPO worden benaderd op deelname te weigeren zolang Israël meedoet.

Als er toch een Nederlandse artiest wordt geselecteerd, kondigt BDS Nederland verdere acties aan. Zo wil de organisatie oproepen tot een boycot van de bijbehorende single en acties voeren rond optredens en de bekendmaking van de Nederlandse inzending.

De NPO maakte eerder bekend de Nederlandse deelname aan het songfestival in 2027 zelf te organiseren. AVROTROS had besloten niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. BDS Nederland roept de NPO op dat besluit te herzien.