Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal de nettowinst verdubbeld. Het bedrijf leverde goede prestaties bij de pretparken en cruiseschepen en bij zijn videostreamingdiensten.

De winst in het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg 2,6 miljard dollar, tegen 1,3 miljard dollar een jaar eerder. De omzet klom met 16 procent tot 25,9 miljard dollar.

Bij de tak Experiences, met pretparken, resorts en cruises, ging de omzet met 15 procent omhoog tot 10,1 miljard dollar. Zo werden meer gasten verwelkomd. Bij de divisie Entertainment, met onder meer Disney+ en bioscoopfilms, was er een omzetgroei van 17 procent tot 11,9 miljard dollar. Bij de divisie met sportzender ESPN namen de inkomsten eveneens toe.

Het bedrijf spreekt van een sterk kwartaal en zegt dat "consumenten in de wereld eindeloze opties hebben en kiezen voor Disney". Disney wordt sinds maart geleid door topman Josh D'Amaro.