DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver is "er niet gerust op" nu het kabinet heeft besloten met drie partijen verder te gaan. Op het sociale medium Bluesky benadrukt de PRO-leider dat het kabinet "zélf een koers moet uitzetten en keuzes maken die tot meerderheden leiden".

"Als ze daarover geen knoop doorhakken, zijn we terug bij af", vervolgt hij. Zowel de linkse als rechtse oppositie hekelde continu dat de coalitie geen keuze maakte tussen links of rechts.

De coalitie gaat onder leiding van Sybrand Buma, vicepresident van de Raad van State, gesprekken voeren over verdere samenwerking met de oppositie. Daarover zegt Klaver: "Leiderschap kun je niet uitbesteden."

De grootste oppositiepartij heeft de afgelopen maanden veelvuldig met het kabinet gesproken, maar tot een deal kwam het steeds niet. Die kwam er pas nadat Klaver samen met Volt ging praten met de fracties van D66 en CDA.