Winston en Renate Gerschtanowitz vieren 15-jarig huwelijk

Winston en Renate Gerschtanowitz vieren donderdag hun 15-jarig huwelijk. De presentatoren vieren de mijlpaal met een bericht op sociale media.

"Vandaag 15 jaar geleden zeiden wij JA tegen elkaar", schrijft de 49-jarige Winston op Instagram. Bij zijn bericht deelt hij een foto van zijn trouwdag, waarop zij beiden een glas champagne vasthouden. "Geen dag spijt en elke dag weer zin in de volgende samen. LOVE YOU BABE. Voelt alsof we nog maar net begonnen zijn", eindigt hij zijn bericht.

Ook de presentatrice staat met een zwart-witfoto stil bij hun trouwdag. "15 jaar getrouwd vandaag. De leukste man die niet chagrijnig te slaan is, overal voor in is en altijd enthousiast!" Volgens de 46-jarige Gerschtanowitz zijn haar man en zijzelf tegenpolen, maar leert ze van hem nog iedere dag "om anders naar dingen te kijken en trots te zijn op wat ik doe."

Het stel trouwde op 9 juli 2011 op het landgoed Het Roode Koper in Ermelo. De twee hebben twee kinderen, Julian en Benjamin.