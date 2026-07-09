NIJMEGEN (ANP) - Dit jaar lopen 2080 vrouwen de 50 kilometer tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dat komt neer op 19,9 procent van de mensen die de langste afstand wandelen. Het aandeel vrouwen dat 50 kilometer loopt, groeit al enkele jaren gestaag. De jongste wandelaarster op de langste afstand is 11, de oudste 81.

In 2025 was het aandeel vrouwen dat de 50 kilometer liep 19,1 procent en het jaar daarvoor 17,7. Voor mannen tussen de 19 en 49 is het verplicht om de langste afstand te lopen, vrouwen mogen er altijd zelf voor kiezen.

In totaal staan op 21 juli 47.000 wandelaars met 77 verschillende nationaliteiten aan de start in Nijmegen. Van hen is 57 procent man, 43 procent vrouw. Met 22,51 procent is de leeftijdscategorie van 61 tot en met 70 jaar de grootste. Ruim 13.000 mensen lopen de Vierdaagse voor het eerst. Een wandelaar gaat op voor zijn 66e Vierdaagsekruisje.