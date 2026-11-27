Within Temptation gaat volgend jaar weer op wereldtour. Dat maakte de symfonische-metalband vrijdag bekend. Op 4 december 2027 treedt de groep op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is de afsluiter van de reeks van dertig concerten.

De band trapt de Through Fire & Ashes Tour af in juni. Volgens de aankondiging staan er optredens gepland in onder meer Mexico, Brazilië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse groep met zangeres Sharon den Adel bracht eerder deze maand de single Through Fire & Ashes uit, een samenwerking met zangeres S10. Dat is de titeltrack van het aankomende album van Within Temptation, dat in het voorjaar van 2027 verschijnt.