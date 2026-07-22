WK-finale breekt kijkcijferrecord voor voetbalwedstrijd in VS

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië van afgelopen zondag heeft in de Verenigde Staten een kijkcijferrecord gebroken. Via de Engelstalige tv-zender Fox keken gemiddeld bijna 39 miljoen mensen naar het duel, dat door Spanje na verlenging met 1-0 werd gewonnen. Nog niet eerder keken er zoveel mensen in de VS naar een voetbalwedstrijd, blijkt volgens Variety uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. De finale begon om 15.00 uur lokale tijd in het New York New Jersey Stadium in East Rutherford.

Via de Spaanstalige zenders Telemundo en Peacock keken nog eens 23,9 miljoen mensen, waardoor het totale aantal kijkers op 62,8 miljoen kwam. Op Fox keken tijdens het hoogtepunt van de wedstrijd, het moment dat Ferran Torres het winnende doelpunt maakte, bijna 51,7 miljoen mensen. Het vorige record voor de Amerikaanse tv-zender werd eerder in het toernooi neergezet tijdens de achtste finale tussen de VS en België. Toen zagen 33 miljoen mensen hoe het gastland door onze zuiderburen werd uitgeschakeld met 1-4.

In Spanje zelf werd de finale volgens Variety door gemiddeld 15,7 miljoen mensen bekeken. Via de NOS volgden in Nederland zo'n 3,4 miljoen mensen de finale zondagavond.