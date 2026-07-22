Brits hof deelt nieuwe foto van jarige prins George

Prins George, de toekomstige Britse troonopvolger, is dinsdag 13 jaar geworden. Daarmee is de oudste zoon van prins William en prinses Catherine in zijn thuisland officieel een tiener geworden. Ter gelegenheid van zijn verjaardag is op sociale media een nieuw portret van de jarige George gedeeld.

De foto werd gemaakt na afloop van de festiviteiten rondom Trooping the Colour vorige maand. Op de kleurenfoto, gemaakt door huisfotograaf Matt Porteous, staat George ontspannen met zijn handen in zijn zakken en draagt hij een donker pak en wit overhemd.

De prins heeft momenteel vakantie. Na de zomer zet hij zijn schoolloopbaan voort op het prestigieuze Eton College in Windsor. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader en oom prins Harry. Zij waren de eerste royals die zich lieten inschrijven op de jongensschool.