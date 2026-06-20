Wolter Kroes annuleert optreden wegens stemproblemen

Wolter Kroes heeft zaterdag enkele uren voor aanvang zijn optreden bij het AJOC Festival in Mijdrecht geannuleerd vanwege stemproblemen. De zanger laat weten voorlopig stemrust te moeten nemen.

"Ik heb helaas slecht nieuws voor vanavond", schrijft Kroes op Instagram. "De afgelopen warme dagen in combinatie met airco's en veel optredens hebben ervoor gezorgd dat mijn stem het helaas laat afweten." De zanger laat weten dat hij de afgelopen dagen al voelde dat het minder goed met hem ging. "Maar opgeven zit niet in mijn aard."

Volgens Kroes liet zijn stem het zaterdagmiddag tijdens de repetities volledig afweten. "Dan is er echt geen redden meer aan en moet je even stemrust nemen. Jullie willen niet weten hoe ik hier onwijs veel van baal", spreekt hij zijn fans toe.

De annulering steekt de volkszanger extra vanwege de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. "Ik ben er echt beroerd van omdat ik graag voor jullie had willen zingen en de boel op z'n kop had willen zetten. Mijn oprechte excuses."