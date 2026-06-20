Morgan Freeman maakt album over geschiedenis van de blues

Morgan Freeman duikt in de geschiedenis van de blues. Samen met bekende bluesmuzikanten brengt de Amerikaanse acteur een album uit over de honderdjarige geschiedenis van het genre.

De 89-jarige acteur werkt voor het project, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, onder anderen samen met Taj Mahal, Keb' Mo' en Shemekia Copeland. Het album telt twaalf nummers en bestrijkt de geschiedenis van de evolutie van de blues. Zelf is de acteur betrokken als producent en voice-over.

"Ik hoorde de blues voor het eerst op de veranda van mijn grootmoeder in de Mississippi Delta en het heeft me sindsdien nooit meer losgelaten", zegt Freeman in een verklaring van muzieklabel Universal Music. "Het genre is een eerbetoon aan de onverwoestbare menselijke geest, de klank van het Amerikaanse verleden en heden en de hartslag van een cultuur die weigerde vergeten te worden."

Op het album staan onder meer covers van The Thrill Is Gone, Traveling Riverside Blues en het nummer I Lied to You uit de film The Sinners. Het eerste nummer op het album, I Hope People Listen and Remember, werd vrijdag uitgebracht. Het volledige album verschijnt op 7 augustus.