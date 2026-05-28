Wolter Kroes hoopt op Viva Hollandia tijdens eigen uitvaart

Wolter Kroes is door de jaren heen zo vergroeid geraakt met zijn hit Viva Hollandia dat hij verwacht dat het nummer ook op zijn uitvaart te horen is. "Ik hoop dat als mijn kist ooit zakt, dat ze dan draaien: we zijn er weer bij...", grapte de zanger donderdag op Radio Noordzee. De 57-jarige zanger hoopt wel dat het nog een tijdje duurt. "Over een jaar of veertig."

Kroes scoorde tijdens het EK voetbal van 2008 een nummer 1-hit met Viva Hollandia. Door de jaren heen kwamen nieuwe versies uit en blijft het nummer populair bij grote sporttoernooien en andere feesten.

De zanger denkt niet dat hij snel werk zal maken van weer een nieuwe voetbalversie. "Er is altijd een groot probleem: ik word altijd verslagen door de eerste versie. Daarom is die ook zo groot geworden. Want als het alleen om voetbal gaat, kan je hem maar een keer in de twee jaar doen. En nu doen we hem elk weekend."